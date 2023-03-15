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1 час назад

Россия собралась снизить добычу нефти и газа

Lenta.ru

В 2023 году Россия собирается снизить добычу нефти и газа. Об этом рассказал министр энергетики Николай Шульгинов, его слова приводит ТАСС.

Россия собралась снизить добычу нефти и газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что в текущем году уровень будет несколько ниже, в том числе, в связи с добровольным снижением добычи энергоносителей. По словам Шульгинова, уровень добычи продолжит снижаться «как в связи с отказом от него европейского рынка, так и с переориентацией энергопотоков».

Ранее в марте аналитики предупреждали, что добыча нефти в России может упасть на 20 процентов уже к 2030 году, если российские нефтяные компании не начнут ускоренно развивать собственный нефтесервис и замещать западное оборудование на адекватные аналоги.

Позднее в беседе с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков отметил, что добыча нефти в России действительно может сократиться, но не из-за санкций, а из-за того, что старые месторождения истощаются, а новые не всегда запускаются вовремя.

Экономика,Игорь Юшков,Николай Шульгинов,Фонд национальной энергобезопасности,
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