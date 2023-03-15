Россия собралась снизить добычу нефти и газа

В 2023 году Россия собирается снизить добычу нефти и газа. Об этом рассказал министр энергетики Николай Шульгинов, его слова приводит ТАСС.

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Он рассказал, что в текущем году уровень будет несколько ниже, в том числе, в связи с добровольным снижением добычи энергоносителей. По словам Шульгинова, уровень добычи продолжит снижаться «как в связи с отказом от него европейского рынка, так и с переориентацией энергопотоков».

Ранее в марте аналитики предупреждали, что добыча нефти в России может упасть на 20 процентов уже к 2030 году, если российские нефтяные компании не начнут ускоренно развивать собственный нефтесервис и замещать западное оборудование на адекватные аналоги.