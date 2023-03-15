К чему может привести блокировка Турцией транзита грузов в Россию

Гендиректор логистической компании VTN Павел Гулякин предупредил о подорожании импортных товаров в России на 30-50% из-за решения Турции прекратить транзит товаров, на которые наложены санкции США и Евросоюза, передает «Комсомольская правда».

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Как писали «Коммерсант» и «Ведомости», турецкая таможня блокирует грузы для России на спецскладах, если они прибывают из стран, которые ввели рестрикции против российской стороны.

Собеседник «КП» пояснил, что на транзитные грузы из России в Египет, Марокко и некоторые другие страны Африки и Латинской Америки турецкие таможенники перестали выдавать декларации. По его словам, технически можно решить проблему следующим образом: грузы растамаживаются в Турции, оформляются как турецкие и следуют в страну назначения. Однако они автоматически начнут дорожать, указал эксперт.

Взлетят в цене товары и при применении различных обходных схем для санкционной продукции, направляющейся через Турцию в Россию, полагает специалист.

Среди товаров, попавших в десятый пакет ограничений ЕС, - строительная техника, запчасти для автомобилей и авиадвигателей, различные антенны, компасы, бинокли и многое другое.