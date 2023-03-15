Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
17 минут назад

К чему может привести блокировка Турцией транзита грузов в Россию

Лера Букина

Гендиректор логистической компании VTN Павел Гулякин предупредил о подорожании импортных товаров в России на 30-50% из-за решения Турции прекратить транзит товаров, на которые наложены санкции США и Евросоюза, передает «Комсомольская правда».

К чему может привести блокировка Турцией транзита грузов в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как писали «Коммерсант» и «Ведомости», турецкая таможня блокирует грузы для России на спецскладах, если они прибывают из стран, которые ввели рестрикции против российской стороны.

Собеседник «КП» пояснил, что на транзитные грузы из России в Египет, Марокко и некоторые другие страны Африки и Латинской Америки турецкие таможенники перестали выдавать декларации. По его словам, технически можно решить проблему следующим образом: грузы растамаживаются в Турции, оформляются как турецкие и следуют в страну назначения. Однако они автоматически начнут дорожать, указал эксперт.

Взлетят в цене товары и при применении различных обходных схем для санкционной продукции, направляющейся через Турцию в Россию, полагает специалист.

Среди товаров, попавших в десятый пакет ограничений ЕС, - строительная техника, запчасти для автомобилей и авиадвигателей, различные антенны, компасы, бинокли и многое другое.

Ранее помощник главы Ассоциации международных грузоперевозчиков Турции (UND) Кемаль Гюль заявил, что запрет на транзит санкционных товаров в РФ по территории Турции связан с выполнением Анкарой требований ЕС.

Экономика,Коммерсант,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий