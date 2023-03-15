Спикер Госдумы Володин пошутил, что банковский кризис в США начался из-за отъезда Чубайса

В ходе правительственного часа с участием министра энергетики РФ Николая Шульгинова спикер Госдумы Вячеслав Володин в шутку заявил, что кризис в банковском секторе США начался из-за отъезда из России бывшего гендиректора компании "Роснано" Анатолия Чубайса. "А где Чубайс, мы тоже с вами знаем. Где? Кто выпустил? Может, специально для того, чтобы там развалить. А что вы улыбаетесь? Посмотрите, что происходит в Америке — банки стали валиться, там Чубайс приехал. Все это неспроста", - отметил Володин. По его словам, сетевое хозяйство в России после реформы Чубайса осталось в разобранном состоянии. 13 марта CNN сообщил, что попытка властей США, связанная с устранением последствий краха Silicon Valley Bank (SVB) не смогла успокоить инвесторов и вызвала глобальную панику на финансовом рынке. CNN указали, что, несмотря на покупку HSBC (FTRXX) британского подразделения SVB за 1 фунт стерлингов и заверения, что клиенты смогут продолжить банковские операции в обычном режиме, акции на ранних утренних торгах начали падать. До этого был закрыт Silicon Valley Bank. Он стал крупнейшим разорившимся банком после глобального кризиса 2008 года. Затем власти США закрыли и крупный нью-йоркский Signature Bank.