Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
1 час назад

Спикер Госдумы Володин пошутил, что банковский кризис в США начался из-за отъезда Чубайса

Газета.Ruиещё 2

В ходе правительственного часа с участием министра энергетики РФ Николая Шульгинова спикер Госдумы Вячеслав Володин в шутку заявил, что кризис в банковском секторе США начался из-за отъезда из России бывшего гендиректора компании "Роснано" Анатолия Чубайса. "А где Чубайс, мы тоже с вами знаем. Где? Кто выпустил? Может, специально для того, чтобы там развалить. А что вы улыбаетесь? Посмотрите, что происходит в Америке — банки стали валиться, там Чубайс приехал. Все это неспроста", - отметил Володин. По его словам, сетевое хозяйство в России после реформы Чубайса осталось в разобранном состоянии. 13 марта CNN сообщил, что попытка властей США, связанная с устранением последствий краха Silicon Valley Bank (SVB) не смогла успокоить инвесторов и вызвала глобальную панику на финансовом рынке. CNN указали, что, несмотря на покупку HSBC (FTRXX) британского подразделения SVB за 1 фунт стерлингов и заверения, что клиенты смогут продолжить банковские операции в обычном режиме, акции на ранних утренних торгах начали падать. До этого был закрыт Silicon Valley Bank. Он стал крупнейшим разорившимся банком после глобального кризиса 2008 года. Затем власти США закрыли и крупный нью-йоркский Signature Bank.

Спикер Госдумы Володин пошутил, что банковский кризис в США начался из-за отъезда Чубайса
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Экономика,Анатолий Чубайс,Николай Шульгинов,Вячеслав Володин,Роснано,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий