Goldman Sachs ожидает рецессию в США после краха SVB

Экономисты американского банка Goldman Sachs считают, что рецессия с вероятностью в 35% наступит в США в течение следующего года из-за "экономических последствий" ситуации в американском банковском секторе. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

Ранее эксперты Goldman Sachs говорили о цифре в 25%, но крах американского Silicon Valley Bank (SVB) заставил экономистов повысить ожидания, поясняет издание, отмечая, что этот показатель все равно ниже его собственных ожиданий - аналитики Bloomberg предсказывают Соединенным Штатам рецессию с вероятностью в 60%.