Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
17 часов назад

Дерипаска заявил, что кризис в США может негативно влиять на рынки дружественных РФ стран

ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что кризис в финансовой системе США может коснуться рынков дружественных для России стран, при этом бизнесу и предприятиям РФ необходим план антикризисных мероприятий на ближайшие месяцы. Такое мнение предприниматель высказал в своем Telegram-канале.

"Наблюдая за агонией, начавшейся в финансовой системе США, ясно отдаёшь себе отчёт, что метастазы пойдут по всему миру, задевая и важнейшие для России рынки дружеских стран. В том числе рынки углеводородов, металлов, удобрений, продовольствия", - отметил он.

Российскому бизнесу и предприятиям важно увидеть план антикризисных мероприятий от монетарных властей и правительства совместно с крупнейшими государственными банками, "чтобы рассчитать свои силы на эти ближайшие непростые месяцы", добавил бизнесмен.

"Действия как регулятора, так и властей должны быть контрцикличны. Нужно поддержать начавшиеся инвестиции и реструктуризацию экономики, направленную на освоение новых рынков и импортозамещение. И к этому готовиться уже нужно сейчас, немедленно. Каждая секунда будет дорога", - подчеркнул Дерипаска.

Экономика,Олег Дерипаска,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий