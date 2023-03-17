Займы банков США достигли рекордной суммы

Займы американских банков у ФРС за неделю достигли рекордной суммы.
Согласно данным Федрезерва, банки заняли у ФРС 164,8 миллиарда долларов для поддержки ликвидности.
Данный показатель является рекордным за всю историю действия механизма и значительно превышает максимальные уровни займов во время финансового кризиса в США 2008 года, когда статистика за неделю демонстрировала заимствования у регулятора в объеме 111 миллиардов долларов.
Ранее «Свободная пресса» писала, что регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих финансовых учреждений США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством после финансового кризиса 2008 года.