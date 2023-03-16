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38 минут назад

Politico: резкое увеличение закупок сжиженного газа из России может обернуться "ловушкой" для ЕС

Газета.Ru

Резкое увеличение закупок европейскими странами российской сжиженного природного газа (СПГ) может обернуться «ловушкой» для Евросоюза (ЕС). Москва может использовать данный вид экспорта для энергетического «шантажа», когда ЕС понадобится формировать запасы на следующую зиму, сообщает американское издание Politico.

Politico: Европа угодила в ловушку из-за российского СПГ
Фото: ТАССТАСС

По данным аналитического цента Bruegel, по итогам 2022 года европейские страны закупили в общей сложности 19,2 млрд кубометров российского СПГ. Этот показатель оказался на 35% больше, чем в 2021-м, когда ЕС приобрел 14,2 млрд сжиженного топлива. За 12 месяцев прошлого года основными импортерами СПГ из России стали Франция, Нидерланды, Испания и Бельгия.

«Путин способен заблокировать экспорт в «недружественные» страны, продолжая при этом обеспечивать топливом бедные азиатские государства, испытывающие острую нехватку энергии. Из-за потребления российского СПГ Европа фактически угодила в ловушку. Все может обернуться газовым шантажом, когда понадобится формировать запасы на следующую зиму», — говорится в материале.

14 марта агентство РИА Новости на основе расчетов по данным Евростата сообщило, что страны Евросоюза потратили на покупку сжиженного и трубопроводного газа у остальных стран мира в прошлом году в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Расходы ЕС выросли по итогам 12 месяцев 2022-го с €62,5 млрд до €208 млрд.

Экономика,Владимир Путин,ЕС,
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