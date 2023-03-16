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55 минут назад

В Англии проходит масштабная забастовка на железных дорогах

ТАСС

Масштабная забастовка на английских железных дорогах привела в четверг к значительным перебоям в отправлении поездов, что вызвало сложности для десятков тысяч пассажиров. Акция организована Британским железнодорожным, морским и транспортным профсоюзом RMT, который добивается повышения зарплат и улучшения условий труда для своих членов.

В Англии проходит масштабная забастовка на железных дорогах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Всего в стачках принимают участие сотрудники 18 железнодорожных компаний. Как ожидается, в течение сегодняшнего дня, будут отправляться всего около 40-50% поездов, а сам рабочий день машинистов будет сильно сокращен.

Параллельно по стране проходят забастовки около 300 тыс. учителей, а также сотрудников около 150 университетов, входящих в Профсоюз университетов и колледжей (The University and College Union, UCU).

Накануне транспортный хаос охватил британскую столицу после того, как на работу не вышли сотрудники лондонского метрополитена.

Волна забастовок, вызванных резким ростом инфляции (10,5% по итогам прошлого года), падением реальных доходов и снижением уровня жизни населения, охватила Соединенное Королевство в конце прошлого года. В стачках принимают участие железнодорожники, водители автобусов, медработники, сотрудники служб неотложной помощи, пограничники, почтальоны, учителя, преподаватели университетов и представители ряда других профессий. Британские власти неоднократно заявляли, что не могут позволить себе поднять зарплаты занятых в госсекторе людей до уровня инфляции, поскольку подобные меры приведут к дальнейшему росту цен в стране и создадут непомерную нагрузку на бюджет.

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