В Англии проходит масштабная забастовка на железных дорогах

Масштабная забастовка на английских железных дорогах привела в четверг к значительным перебоям в отправлении поездов, что вызвало сложности для десятков тысяч пассажиров. Акция организована Британским железнодорожным, морским и транспортным профсоюзом RMT, который добивается повышения зарплат и улучшения условий труда для своих членов.

Всего в стачках принимают участие сотрудники 18 железнодорожных компаний. Как ожидается, в течение сегодняшнего дня, будут отправляться всего около 40-50% поездов, а сам рабочий день машинистов будет сильно сокращен.

Параллельно по стране проходят забастовки около 300 тыс. учителей, а также сотрудников около 150 университетов, входящих в Профсоюз университетов и колледжей (The University and College Union, UCU).

Накануне транспортный хаос охватил британскую столицу после того, как на работу не вышли сотрудники лондонского метрополитена.