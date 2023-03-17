Евросоюз представил комплекс мер по достижению энергонезависимости

Еврокомиссия представила комплекс мер по достижению энергетической независимости Европейского союза (ЕС) и всеобъемлющий набор действий для обеспечения доступа безопасным, доступным и устойчивым поставкам критически важного сырья. Об этом сообщается на сайте ЕК.

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Критические важные ресурсы незаменимы для широкого круга стратегических секторов, включая индустрию с нулевыми выбросами, цифровую промышленность, аэрокосмическую и оборонную отрасли, говорится в заявлении.

Отмечается, что на фоне резкого увеличения спроса на сырье Европа в значительной степени зависит от импорта, поэтому необходимо снизить риски для цепочек поставок и повысить экономическую устойчивость.

Закон «О чистой промышленности» направлен на преодоление зависимости от третьих стран в поставках зеленых технологий, а закон «О важнейших сырьевых материалах» — на повышение самообеспечения Евросоюза в поставках сырья.

«Закон о критических сырьевых материалах также расширяет возможности ЕС по отслеживанию и снижению рисков сбоев, а также повышает цикличность и устойчивость», — заявили в Еврокомиссии.