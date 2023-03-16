Делистинг: что это простыми словами и зачем его проводят

Американская биржа NASDAQ объявила о намерениях провести делистинг ценных бумаг российских компаний - «Яндекса», Ozon, Qiwi и HeadHunter. Речь идет об исключении акций компаний из оборота на бирже, подробнее о процессе делистинга читайте в материале «Рамблера».

Делистинг простыми словами

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Что такое делистинг? Это процесс, в рамках которого ценные бумаги исключают из списка бумаг, допущенных к торгам (то есть из котировального списка биржи). После делистинга бумаги перестают торговаться на бирже.

Исключить акции из оборота может выпустившая их компания по собственной инициативе, также делистинг может быть принудительным.

Если произошел делистинг, ценные бумаги компании могут продаваться на внебиржевом рынке, но капитализацию (стоимость активов) компании больше нельзя будет определить официально.

Принудительный делистинг

Ценные бумаги подвергаются принудительному делистингу, если выпустившая их компания перестала соответствовать требованиям биржи. К примеру, если компания обанкротилась или перестала предоставлять отчетность. В России с делистингом своих акций сталкивались банки, в которых Центробанк решил провести санацию.

Делистинг - не единственная принудительная опция, биржи вправе прекращать торги бумагами на время. В основном такое случается из-за корпоративных событий или по требованию финансовых регуляторов - если у них возникли подозрения, что нарушаются правила торгов, объясняет РБК.

Глава управления торговых операций на фондовом рынке РФ «Фридом Финанс» Георгий Ващенко рассказал изданию, что иногда временное прекращение торгов какими-либо акциями происходит внезапно и инвесторам не удается закрыть позицию (к примеру, совершить сделку, обнуляющую остаток ценных бумаг).

Добровольный делистинг

Компания может пойти на добровольный делистинг, если основной пакет ее акций консолидировался в руках одного или нескольких главных акционеров. Если это случилось, ценных бумаг в обороте становится немного и смысл в торгах пропадает.

Еще одна причина для добровольного делистинга - покупка компании с ее последующей реорганизацией или объединение с другой компанией. В таком случае компания, выпустившая ценные бумаги, сама запрашивает делистинг, чтобы в будущем выйти на биржу уже как новый эмитент. РБК отмечает, что в США это самый популярный повод для добровольного делистинга.

В России, по оценке издания, компании чаще всего проводят делистинг, так как не хотят раскрывать некоторые данные (например, чтобы защититься от санкций) или имеют слишком мало акционеров.

Ващенко добавил, что иногда компании решают покинуть биржу по рекомендации консультанта - если акции долгое время не дорожают или дорожают слишком медленно, либо, наоборот, у них появляются хорошие шансы на рост.

Делистинг российских акций в США: детали

NASDAQ, одна из основных фондовых бирж США, анонсировала делистинг ценных бумаг «Яндекса», Ozon, Qiwi и HeadHunter в ночь на 16 марта.

Представители биржи заявили, что акции будут сняты с торгов 24 марта, если компании откажутся обжаловать это решение.

Кроме того, Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) сообщила о планах устроить делистинг депозитарных расписок российской базы недвижимости ЦИАН.

В «Яндексе» «Коммерсанту» рассказали, что NASDAQ уведомила компанию о делистинге акций класса А. «Яндексе» планирует подать апелляцию в ближайшее время.

В «Яндекс» и Ozon газете заявили, что делистинг не повлияет на их работу.

Сервисы «Яндекса» будут работать штатно, а расчеты с партнерами продолжат проходить в срок и полностью, подчеркнули в компании. Кроме того, ценные бумаги «Яндекса» по-прежнему будут торговаться на Московской бирже.

РБК отмечает, что на фоне новостей о делистинге в США котировки акций «Яндекса» на Мосбирже упали на 1,34 процента (до 1839,4 рубля), Ozon - на 1,91 процента (до 1646 рублей), HeadHunter - на 3,32 процента (до 1255 рублей). Расписки ЦИАН потеряли 1,18 процента (падение до 418 рублей), а котировки Qiwi - 2,28 процента (до 452 рублей).

В Ozon заявили, что начали изучать процедуру обжалования делистинга в NASDAQ. В компании отметили, что в случае подачи апелляции делистинг приостановят - до тех пор, пока специальная комиссия не вынесет письменное решение. На это может уйти около 45 дней. В Ozon подчеркнули, что продолжат развивать свой бизнес вне зависимости от ситуации с NASDAQ.

Торги акциями всех этих компаний NASDAQ приостановила еще в конце февраля 2022 года. Такое решение было принято на фоне украинского кризиса.

Что делать владельцам акций

РБК рассказало о вариантах действий и развития событий для владельцев попадающих под делистинг ценных бумаг: