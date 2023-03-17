Антироссийские санкции усилили юань

Антироссийские санкции привели к резкому укреплению юаня в мировой экономике.
"Впервые за всю историю Московской биржи юань в прошлом месяце обогнал американский доллар и стал самой торгуемой валютой на этой площадке. Его доля составила почти 40 процентов от общего объема торгов", - заявил обозреватель Bloomberg Александр Габуев.
Юани стали все чаще использовать в России. А это сильно укрепило положение китайской валюты в регионе и изменило ее положение в мировой экономике.
Ранее «СП» писала, что по словам министра экономики Сербии Раде Баста, стране необходимости присоединиться к санкционной политике против России. Политик призвал своих коллег высказаться на этот счет.