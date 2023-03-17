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1 час назад

Антироссийские санкции усилили юань

Свободная прессаиещё 2

Антироссийские санкции привели к резкому укреплению юаня в мировой экономике.

Антироссийские санкции усилили юань
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Впервые за всю историю Московской биржи юань в прошлом месяце обогнал американский доллар и стал самой торгуемой валютой на этой площадке. Его доля составила почти 40 процентов от общего объема торгов", - заявил обозреватель Bloomberg Александр Габуев.

Юани стали все чаще использовать в России. А это сильно укрепило положение китайской валюты в регионе и изменило ее положение в мировой экономике.

Ранее «СП» писала, что по словам министра экономики Сербии Раде Баста, стране необходимости присоединиться к санкционной политике против России. Политик призвал своих коллег высказаться на этот счет.

Экономика,Александр Габуев,Московская биржа,
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