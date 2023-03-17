Раскрыта страна с наибольшей выгодой от продления зерновой сделки

Продления соглашения по перевозке зерна по Черному морю на 60 дней вполне достаточно, чтобы облегчить ситуацию, заявил профессор Института международных отношений и общественных связей при Шанхайском университете иностранных языков Ван Нин. Об этом пишет ТАСС.

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«Сделка также играет важную роль с точки зрения гуманизма, благоприятно отражается на мировой политике и экономике», — подчеркнул он.

Эксперт назвал страну, которой больше всего выгодна зерновая сделка. По его словам, в наибольшем выигрыше оказывается Украина.

«Она больше всего получит от этой сделки», — объяснил он.

Ван Нин добавил, что продление договоренностей также выгодно для страны-посредника — Турции.