Раскрыта страна с наибольшей выгодой от продления зерновой сделки

Продления соглашения по перевозке зерна по Черному морю на 60 дней вполне достаточно, чтобы облегчить ситуацию, заявил профессор Института международных отношений и общественных связей при Шанхайском университете иностранных языков Ван Нин. Об этом пишет ТАСС.
«Сделка также играет важную роль с точки зрения гуманизма, благоприятно отражается на мировой политике и экономике», — подчеркнул он.
Эксперт назвал страну, которой больше всего выгодна зерновая сделка. По его словам, в наибольшем выигрыше оказывается Украина.
«Она больше всего получит от этой сделки», — объяснил он.
Ван Нин добавил, что продление договоренностей также выгодно для страны-посредника — Турции.
13 марта стало известно, что Россия согласилась продлить сделку на 60 дней после истечения срока ее действия 18 марта. Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. В рамках нее был создан коридор для вывоза украинского зерна из портов Черноморска, Одессы и Южного.