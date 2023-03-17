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38 минут назад

Банки в США заняли у ФРС рекордные $165 млрд за неделю

Лера Букина

Американским банкам за семь дней пришлось занять у Федеральной резервной системы рекордные $164,8 млрд. Это обусловлено их обеспокоенностью ситуацией в финансовом секторе на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB), сообщает Bloomberg со ссылкой на статистику ФРС.

Банки в США заняли у ФРС рекордную за неделю сумму
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Порядка $152,8 млрд из них привлекли через механизм, который предлагает коммерческим кредитным организациям краткосрочные займы на срок до 90 дней. Речь идет о дисконтном окне. На предыдущей неделе объем заимствований банков оценили в $4,58 млрд.

Агентство отмечает, что прошлый рекордный показатель был зафиксирован в период финансового кризиса 2008 года ($111 млрд).

Silicon Valley Bank (SVB) был закрыт регуляторами штата Калифорния 10 марта. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банк был 16-м по величине в США и славился как кредитор для технологических стартапов.

SVB столкнулся с проблемами после закрытия Silvergate Bank. Клиентами банка 8 марта активно выводились средства со счетов. Это побудило кредитную организацию принять экстренные меры. Инвесторы также начали избавляться от акций банков-аналогов. Речь идет о Signature Bank, Western Alliance и First Republic.

Экономика,ФРС,
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