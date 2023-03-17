Банк России 17 марта в своем пресс-релизе сообщил о сохранении ключевой ставки на уровне 7,50% годовых.

Он подчеркнул, что текущие темпы прироста цен остаются умеренными.

Регулятор также отметил, что инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий сохраняются на повышенном уровне. Вместе с тем он указал на значительное снижение инфляционных ожиданий населения в марте.

Согласно прогнозам Центробанка, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно упадет ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы 2022 года. Вместе с тем ЦБ прогнозирует постепенное увеличение устойчивого инфляционного давления с умеренно низких значений.

Согласно базовому сценарию, годовая инфляция достигнет 5,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

До сегодняшнего дня многие аналитики прогнозировали сохранение ключевой ставки на текущем уровне.