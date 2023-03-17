Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Лера Букина

Банк России 17 марта в своем пресс-релизе сообщил о сохранении ключевой ставки на уровне 7,50% годовых.

Он подчеркнул, что текущие темпы прироста цен остаются умеренными.

Регулятор также отметил, что инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий сохраняются на повышенном уровне. Вместе с тем он указал на значительное снижение инфляционных ожиданий населения в марте.

Согласно прогнозам Центробанка, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно упадет ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы 2022 года. Вместе с тем ЦБ прогнозирует постепенное увеличение устойчивого инфляционного давления с умеренно низких значений.

Согласно базовому сценарию, годовая инфляция достигнет 5,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

До сегодняшнего дня многие аналитики прогнозировали сохранение ключевой ставки на текущем уровне.

В феврале ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. На двух предыдущих заседаниях он также оставил показатель на одном и том же уровне.

Экономика,Банк России,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий