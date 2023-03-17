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48 минут назад

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в 2023 году

Лера Букина

Вероятность увеличения ключевой ставки в 2023 году превышает вероятность ее снижения. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает агентство «Прайм».

Набиуллина заявила о вероятности повышения ставки ЦБ
Фото: ТАССТАСС

Глава ЦБ указала на некоторое ухудшение внешних условий. По ее словам, в целом риски по-прежнему смещены в сторону проинфляционных. Набиуллина также отметила, что диапазон средней ключевой ставки на этот год составляет 7-9% годовых.

«В нейтральный диапазон мы ожидаем вернуться в 2025 году», - указала глава ЦБ.

Кроме того, она подчеркнула, что регулятором сегодня рассматривались два варианта по ключевой ставке: рост и снижение.

Банк России 17 марта сообщил о сохранении ключевой ставки на уровне 7,50% годовых. Он подчеркнул, что текущие темпы прироста цен остаются умеренными. Регулятор также отметил, что инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий сохраняются на повышенном уровне. Вместе с тем он указал на значительное снижение инфляционных ожиданий населения в марте.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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