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32 минуты назад

ЦБ не поддерживает снижение лимита бесплатных переводов между своими счетами

ТАСС

Банк России не считает нужным снижать лимит меньше 1,4 млн рублей для бесплатных переводов между своими счетами в разных банках, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

ЦБ не поддержал снижение лимита бесплатных переводов между своими счетами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что касается возможности бесплатно переводить собственные средства из одного банка в другой банк в пределах 1,4 млн рублей - наша позиция здесь не изменилась. Мы понимаем, что некоторые банки против, но мы считаем важным, чтобы у людей было право свои сбережения хотя бы в рамках застрахованной суммы переводить из одного банка в другой свободно", - сказала она.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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