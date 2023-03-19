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29 минут назад

Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров

Илья Родин

Россия по итогам 2022 года поднялась на два пункта и заняла десятое место среди крупнейших экспортеров планеты. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на отчеты статистических служб.

Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в прошлом году из страны было экспортировано товаров на $591,5 млрд.

На первом месте в списке по-прежнему остается КНР ($3,6 трлн), на втором - США ($2,1 трлн). Третье место заняла ФРГ ($1,7 трлн). Нидерланды поднялись на четвертое место ($760,6 млрд), Япония опустилась с четвертого на пятое ($747,6 млрд).

В первой десятке также оказались Южная Корея, Италия, Франция и Канада. Гонконг упал с седьмой на 11-ю позицию.

Уточняется, что в топ-30 также зафиксированы значительные изменения. Саудовская Аравия поднялась на 6 пунктов, на 19 место. Норвегия перешла на 28 (была на 33).

По данным агентства, 30 крупнейших экспортеров поставили товаров на сумму порядка $19,98 трлн. Рост экспорта по отношению к 2021 году составил 10,2%.

Ранее сообщалось, что государства Северной Африки существенно нарастили закупки российских нефтепродуктов после введения ограничительных мер против России.

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