Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров

Россия по итогам 2022 года поднялась на два пункта и заняла десятое место среди крупнейших экспортеров планеты. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на отчеты статистических служб.

Отмечается, что в прошлом году из страны было экспортировано товаров на $591,5 млрд.

На первом месте в списке по-прежнему остается КНР ($3,6 трлн), на втором - США ($2,1 трлн). Третье место заняла ФРГ ($1,7 трлн). Нидерланды поднялись на четвертое место ($760,6 млрд), Япония опустилась с четвертого на пятое ($747,6 млрд).

В первой десятке также оказались Южная Корея, Италия, Франция и Канада. Гонконг упал с седьмой на 11-ю позицию.

Уточняется, что в топ-30 также зафиксированы значительные изменения. Саудовская Аравия поднялась на 6 пунктов, на 19 место. Норвегия перешла на 28 (была на 33).

По данным агентства, 30 крупнейших экспортеров поставили товаров на сумму порядка $19,98 трлн. Рост экспорта по отношению к 2021 году составил 10,2%.