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1 час назад

The Economist: настало время очередного «ремонта» мировой банковской системы

Газета.Ru

Стремительный крах Silicon Valley Bank (SVB) и последовавший ряд проблем выявили недооцененный риск внутри всей банковской системы. Из-за этого пришло время глобального ремонта всей банковской системы. Об этом пишет The Economist.

Стремительное падение SVB высветило явно недооцененный риск внутри всей банковской системы. Когда процентные ставки были низкими, а цены на активы высокими, калифорнийский банк запасался долгосрочными облигациями. Затем ФРС подняла ставки, в результате чего цены на облигации упали и банк остался с огромными убытками. В целом, процесс роста процентных ставок по всему миру привел к неустойчивости кредитных учреждений. Поэтому пришло время снова ремонтировать всю систему.

В публикации отметили, что в 2023 году регулирующие органы должны сделать банковскую систему более безопасной. В частности, можно отменить ряд странных мер, которые ограничивают работу банков средних размеров. Кроме того, регуляторам необходимо создать режим, который сможет учитывать возможные риски при росте процентных ставок. Это может привести к необходимому росту подушки безопасности у банков.

По мнению авторов статьи, банкам не понравится идея о росте буферного капитала. Однако у такой безопасности есть свои выгоды, так как вкладчики в последнее время испытали сильнейший страх и хотят гарантий безопасности вложенных средств.

NYT: Минюст США начал расследование обстоятельств краха Silicon Valley Bank

17 марта агентство Bloomberg на основе анализа котировок ценных бумаг 166 кредитных организаций по всему миру сообщило, что после краха американского инвестиционного банка SVB и швейцарского Credit Suisse лучшие биржевые результаты на глобальном фондовом рынке демонстрируют акции китайских кредитных организаций. Речь идет о Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и других крупных банков КНР.

Экономика,Bank ICBC,Министерство юстиции США,ФРС,
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