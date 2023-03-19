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15 минут назад

Российская экономическая зона может появиться в Египте

Илья Родин

Глава Минпромторга Денис Мантуров в воскресенье, 19 марта, посетил с официальным визитом Египет. В ходе поездки он встретился с президентом республики Абделем Фаттахом ас-Сиси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию египетского лидера.

Российская экономическая зона может появиться в Египте
Фото: 

В канцелярии уточнили, что стороны обсудили различные совместные проекты. В том числе, создание российской промышленной зоны и строительство АЭС «Эд-Дабаа».

Отмечается, что производственные площадки планируется создать в экономической зоне Суэцкого канала.

Кроме того, на встрече были подняты вопросы о поставках сельхозпродукции на фоне международного кризиса.

Во время турне Мантуров встретился с журналистами. Он рассказал, что строительство атомной станции идет с опережением графика, сообщает РИА «Новости».

Ранее глава ведомства рассказал, что в ОАЭ до конца года планируется открыть сервисный центр, который будет обслуживать российские машины премиум-сегмента Aurus.

Экономика,Денис Мантуров,Минпромторг,
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