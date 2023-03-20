В Кремле высказались о сдвиге сроков запуска газового хаба в Турции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию со сдвигом сроков открытия газового хаба в Турции из-за землетрясений, заявил, что проект не может быть реализован без возникновения сдвижек по времени. Официальный представитель Кремля назвал его сложным, передает «Говорит Москва».
«Это сложная работа, сложный проект, который не может быть реализован без возникновения каких-то сдвижек по времени. Без тех или иных проблем технического характера или иного характера. Неизбежны такие ситуации в отношении турецкого хаба», - подчеркнул Песков.
Он сообщил о планах России продолжать сотрудничать с турецкими партнерами.
Ранее член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан назвал условие для строительства газового хаба. По его словам, Анкара будет нуждаться в российских инвестициях – они позволят его построить.
В Турции ранее анонсировали международную встречу стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу. Она должна была состояться 14-15 февраля. Из-за землетрясений, с которыми столкнулась страна, встречу перенесли. Как писало ранее агентство, предварительная дата проведения переговоров - 22 марта.