В Кремле высказались о сдвиге сроков запуска газового хаба в Турции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию со сдвигом сроков открытия газового хаба в Турции из-за землетрясений, заявил, что проект не может быть реализован без возникновения сдвижек по времени. Официальный представитель Кремля назвал его сложным, передает «Говорит Москва».

Фото: "Турецкий поток" "Турецкий поток"

«Это сложная работа, сложный проект, который не может быть реализован без возникновения каких-то сдвижек по времени. Без тех или иных проблем технического характера или иного характера. Неизбежны такие ситуации в отношении турецкого хаба», - подчеркнул Песков.

Он сообщил о планах России продолжать сотрудничать с турецкими партнерами.

Ранее член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан назвал условие для строительства газового хаба. По его словам, Анкара будет нуждаться в российских инвестициях – они позволят его построить.