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42 минуты назад

В Кремле прокомментировали сдвиг сроков открытия газового хаба в Турции

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию со сдвигом сроков открытия газового хаба в Турции из-за землетрясений, заявил, что проект не может быть реализован без возникновения сдвижек по времени. Официальный представитель Кремля назвал его сложным, передает «Говорит Москва».

В Кремле высказались о сдвиге сроков запуска газового хаба в Турции
Фото: "Турецкий поток""Турецкий поток"

«Это сложная работа, сложный проект, который не может быть реализован без возникновения каких-то сдвижек по времени. Без тех или иных проблем технического характера или иного характера. Неизбежны такие ситуации в отношении турецкого хаба», - подчеркнул Песков.

Он сообщил о планах России продолжать сотрудничать с турецкими партнерами.

Ранее член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан назвал условие для строительства газового хаба. По его словам, Анкара будет нуждаться в российских инвестициях – они позволят его построить.

В Турции ранее анонсировали международную встречу стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу. Она должна была состояться 14-15 февраля. Из-за землетрясений, с которыми столкнулась страна, встречу перенесли. Как писало ранее агентство, предварительная дата проведения переговоров - 22 марта.

Экономика,Дмитрий Песков,
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