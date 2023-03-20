Россия ускорит строительство газо- и нефтепроводов на восток

"В настоящее время дополняется перечень объектов инфраструктуры, в отношении которых применяются особенности, установленные Федеральным законом №254 "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - добавили в правительстве.