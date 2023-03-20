Россия ускорит строительство газо- и нефтепроводов на восток

Правительство своим распоряжением упростило процедуры согласований градостроительных и земельных работ при проектировании и строительстве магистральных газопроводов, нефтепроводов и электрических сетей, входящих в единую национальную электрическую сеть, говорится в сообщении кабмина.
"Это позволит ускорить реализацию проектов, в том числе для переориентации поставок газа, нефти и электричества в восточном направлении", - пояснил вице-премьер Александр Новак.
Речь идет в том числе об упрощении и сокращении сроков подготовки и утверждения документации по планировке территории, экспертизы проектной документации, строительства или реконструкции и технического присоединения объектов, реконструкции и ремонта линейных объектов, пользования водными объектами.
"В настоящее время дополняется перечень объектов инфраструктуры, в отношении которых применяются особенности, установленные Федеральным законом №254 "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - добавили в правительстве.