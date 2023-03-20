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1 час назад

Банк Индонезии полностью откажется от Visa и Mastercard

Национальная Служба Новостейиещё 1

Банк Индонезии сообщил о разработке новой внутренней платежной системы, которая сменит Visa и Mastercard, сообщает агентство ANTARA.

Индонезия готовится к отказу от Visa и Mastercard
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Президент Индонезии Джоко Харионо отметил, что после разработки у страны больше не будет потребности в зависимости от иностранных платежных сетей. Он также добавил, что внутренняя платежная система обеспечит более низкие комиссии при совершении операций.

«ЦБ ведет переговоры с местными предприятиями, и прогресс составляет около 90%», - сказал Харионо.

Также отмечается, что власти Индонезии будут опираться на опыт России и ее платежной системы «Мир».

Экономика,Visa,
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