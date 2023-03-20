РФ и Египет заключили допсоглашение по российской промзоне

Глава Минпромторга - вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил о подписании между Россией и Египтом протокола о внесении изменений в соглашение по российской промышленной зоне (РПЗ). Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Российско-египетской комиссии по торговому, экономическому, научно-техническому сотрудничеству (МПК), передает ТАСС.

Благодаря такой мере компании-резиденты смогут реализовывать произведенную на территории РПЗ продукцию на рынке Египта, отметил Мантуров.

Он также указал на то, что к основному участку добавят еще 50 га. Глава Минпромторга подчеркнул, что эти гектары «будут развиваться в дальнейшем после рекультивации».

Ранее сообщалось, что в Зеленограде планируют построить два промышленных комплекса.