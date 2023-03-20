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1 час назад

РФ и Египет заключили допсоглашение по российской промзоне

Лера Букина

Глава Минпромторга - вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил о подписании между Россией и Египтом протокола о внесении изменений в соглашение по российской промышленной зоне (РПЗ). Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Российско-египетской комиссии по торговому, экономическому, научно-техническому сотрудничеству (МПК), передает ТАСС.

РФ и Египет заключили допсоглашение по российской промзоне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Благодаря такой мере компании-резиденты смогут реализовывать произведенную на территории РПЗ продукцию на рынке Египта, отметил Мантуров.

Он также указал на то, что к основному участку добавят еще 50 га. Глава Минпромторга подчеркнул, что эти гектары «будут развиваться в дальнейшем после рекультивации».

Ранее сообщалось, что в Зеленограде планируют построить два промышленных комплекса.

Они будут реализованы частным инвестором, одним из участников городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Это позволит создать свыше 350 рабочих мест.

Экономика,Денис Мантуров,Минпромторг,
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