Путин призвал не успокаиваться по поводу спасения экономики РФ

Угроза западных стран быстро разрушить российскую экономику не сработала, но успокаиваться ни в коем случае нельзя. Об этом на расширенном заседании коллегии МВД России заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

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По его словам, коллективный Запад все еще предпринимает соответствующие усилия, при этом рассчитывает на быстрый результат и на среднесрочную перспективу. Так, в России возникают определенные сложности с поставкой комплектующих в высокотехнологических отраслях, идет отключение от научных и технологических коопераций, нарушаются логистические цепочки. В то же время Путин выразил уверенность, что ничего у противников Москвы не получилось и не получится.

Также в ходе заседания глава государства призвал контролировать обоснованность уголовных дел, которые возбуждаются в отношении бизнесменов. Он пожурил правоохранителей за то, что такой формат работы дестабилизирует работу целых предприятий, что недопустимо.