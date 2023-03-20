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1 час назад

Путин призвал не успокаиваться по поводу спасения российской экономики

Lenta.ruиещё 4

Угроза западных стран быстро разрушить российскую экономику не сработала, но успокаиваться ни в коем случае нельзя. Об этом на расширенном заседании коллегии МВД России заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Путин призвал не успокаиваться по поводу спасения экономики РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, коллективный Запад все еще предпринимает соответствующие усилия, при этом рассчитывает на быстрый результат и на среднесрочную перспективу. Так, в России возникают определенные сложности с поставкой комплектующих в высокотехнологических отраслях, идет отключение от научных и технологических коопераций, нарушаются логистические цепочки. В то же время Путин выразил уверенность, что ничего у противников Москвы не получилось и не получится.

Также в ходе заседания глава государства призвал контролировать обоснованность уголовных дел, которые возбуждаются в отношении бизнесменов. Он пожурил правоохранителей за то, что такой формат работы дестабилизирует работу целых предприятий, что недопустимо.

На прошлой неделе в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Путин уже говорил о провалившейся политике западных стран разрушить российскую экономику. Президент подчеркивал, что даже урожай в России в 2022 году оказался выше, чем в Европе, и теперь если европейцы хотят купить репу взамен салата и помидоров, то им придется ехать в Россию.

Экономика,Владимир Путин,МВД России,Российский союз промышленников и предпринимателей,
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