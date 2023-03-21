Эксперты рассказали, как появление ChatGPT отразится на экономике

Одним из главных событий 2022 года экономисты называют появление Chat GPT. Это искусственный интеллект, который может поддерживать разговоры с людьми и отвечать практически на все их вопросы. Он был создан с помощью глубокого обучения и нейронных сетей, что позволяет ему понимать язык и генерировать ответы на основе контекста.

В его "мозг" загружен весь интернет вплоть до 2021 года. Эксперты говорят, что по влиянию на мировую экономику появление GPT (и ему подобных алгоритмов) может оказаться сродни появлению всей глобальной Сети. Их смогут использовать все. Причем привязка к стране или конкретному городу уже не имеет значения. Мы расспросили ведущих специалистов юга России, что они думают о новой технологии - каждый в своей сфере.

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Одна из главных причин, почему Chat GPT точно станет важной частью экономики, - его способность автоматизировать задачи, которые раньше выполняли люди. Это экономия времени и ресурсов, совершенно иная производительность и эффективность работы, а еще возможность бесконечно долго решать сложные творческие задачи (кстати, об этом нам написал сам Chat GPT). Его можно использовать для автоматической обработки запросов, для улучшения маркетинговых стратегий, для подготовки уникальных текстов, исследований, консалтинга и так далее. Или, скажем, чтобы анализировать данные о поведении клиентов и предлагать персонифицированную рекламу продуктов и услуг на основе их личных предпочтений и вкусов. Это революция в рекламном бизнесе.

Знание - сила, умение - могущество

Недавно российское образовательное сообщество потрясла история, когда студент одного из московских вузов написал диплом при помощи чат-бота Chat GPT и успешно его защитил. Машина подготовила за него 60 страниц текста, при этом "Антиплагиат" назвал работу оригинальной на 82 процента, как выяснили журналисты. История наделала много шума в преподавательской среде. Большинство педагогов склонялись к тому, чтобы аннулировать результаты. Однако нашлись и те, кто поддержал парня. Ведь он никаких законов не нарушал. В результате студент диплом все-таки получил.

- Это знаковое явление для всех, кто занимается работой с контентом. "Интеллектуальный бот" позволяет находить информацию в разрозненных источниках, предлагать решение проблем, подсказывать и давать советы. С одной стороны, его можно назвать угрозой для образования. Есть риск, что студенты перестанут самостоятельно мыслить, писать эссе, делать рефераты и даже дипломные работы. Но, с другой стороны, чтобы добиться вменяемого результата при общении с ботом, нужно серьезно поработать над алгоритмами построения запросов. Нужен совершенно иной принцип мышления - мышление программиста, - говорит декан факультета медиакоммуникаций и мультимедийных технологий ДГТУ, кандидат педагогических наук Денис Дубовер. - У Chat GPT нет интуиции и контекстного представления, поэтому вопрос "как мне написать диплом" не приведет к позитивному результату. Чтобы написать квалификационную работу, придется потрудиться. А потом еще перепроверить данные, переписать фрагменты текста, чтобы не было плагиата. Одним словом, все равно придется все делать самому, просто вместе с искусственным интеллектом можно получить больше данных, проработать больше источников и на самом деле усилить работу. Это вызов для сферы образования. Мы будем вынуждены менять модели обучения, создавать новую цифровую дидактику, то есть организовывать учебный процесс так, чтобы у студента не было возможности отчитаться только ответом чат-бота.

Частный репетитор английского и немецкого языка Юлия Гордиенко активно применяет Chat GPT в работе со своими учениками и вполне довольна прогрессом:

- Он отлично справляется с планированием уроков, выбором тем и другими созидательными, но в целом рутинными задачами. Кроме того, позволяет отлично переводить тексты, составлять подсказки, пояснять разницу в значениях слов, особенно синонимов, объяснять грамматику и так далее. Я познакомила с технологией своих учеников, все в полном восторге, и мы сейчас активно этим пользуемся.

- Конечно, в любой новации могут быть свои плюсы и минусы. Но в целом я отношусь к таким изменениям позитивно. Считаю, что это может стать мощным инструментом в образовании, который дополнительно потребует активизации критического мышления, умения верифицировать информацию, выявлять фейковый контент, - отмечает Денис Дубовер. - На самом деле очень похоже на работу журналиста: если прийти на интервью неподготовленным, ответы будут бессодержательными, а в случае с чатом - здесь даже надежды нет на то, что спикер поможет и придумает все за журналиста-новичка.

Акула пера с искусственным мозгом

Кстати, Chat GPT в своих ответах дает уникальный текст, практически неотличимый от "человеческого". И конечно, им уже пользуются копирайтеры и журналисты.

- За последний месяц мы выпустили несколько статей, написанных искусственным интеллектом. Например, чат GPT составил по запросу редакции прогноз-рейтинг главных мировых аграрных держав XXI века. Он за считанные секунды проанализировал все данные, которые есть в интернете, ранжировал страны по их потенциалу и объяснил, почему сделал именно так. Уникальная серьезная аналитическая работа, - рассказывает редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Конечно, мы в таких статьях прямо пишем, что материал подготовлен искусственным интеллектом. Во-первых, это вопрос этики. А во-вторых, читателям сейчас даже интереснее, когда экономику анализирует не живой эксперт, а "суперумный искусственный интеллект". Такие материалы читают с большим интересом, чем мы и пользуемся.

Кстати, нейросети помогают и делать иллюстрации. Вы задаете необходимые параметры (например, пожилой китаец в азиатской шляпе убирает рис на поле, сзади горы и река), и он выдает готовую картинку. Фактически он может сделать иллюстрацию в любом стиле. Например, неотличимую от реальной "фотографию", картинку в стиле американского комикса или аниме, да все что угодно. Можно попросить сразу пять или десять вариантов на выбор. И это прекрасная новость для небольших региональных СМИ. Позволить себе качественные снимки из фотобанков или тем более нанимать отдельного художника-иллюстратора маленькие редакции, как правило, раньше не могли. Теперь им это и не нужно.

Миллиардером может стать каждый

Появление такой технологии открывает фантастические возможности для стартапов практически в любой сфере. Для создания успешного бизнеса вам теперь не нужны сотни сотрудников, заводы или земли. Достаточно одной хорошей идеи, которая стрельнет. Например, предприниматель из Ростова-на-Дону, заместитель директора Южного IT-парка Игорь Лутай раньше занимался разработкой онлайн-сервисов для сна, а затем ушел из крупной компании и занялся собственным проектом.

- Раньше как работали сонники? Вы проснулись и заходите в интернет, чтобы посмотреть, что же значит ваше сновидение. Как правило, ищете значение какого-то одного символа, хотя картинка была куда более разноплановой, со своими нюансами и сюжетом. Сонник, основанный на технологии Chat GPT, позволяет получить полное толкование, как если бы это был настоящий психоаналитик, которому вы на приеме описали ваш сон. Причем учитывается ваш пол, возраст, семейное положение и так далее, - рассказал эксперт.

Но конкуренция высока. Еще один айтишник рассказал, как недавно помог ведунье. Она услышала про технологию и попросила парня помочь ей организовать свою программку трактовки снов. Но никакие программки и не потребовались. Она просто объявила своей аудитории, что она теперь онейролог, "фея в мире Морфея" и за 100 рублей расшифрует любой сон при помощи искусственного интеллекта. Ну а дальше просто копировала сообщения от своих подписчиц в GPT и озвучивала результаты. 100 рублей за один ответ. В итоге за один стрим женщина с ходу заработала 5000 рублей, пишет парень. Пример: "Мне приснился сон, что за мной гонятся большие пауки". Ответ: "Пауки в твоем сне представляют твои страхи, беспокойство или панику. Возможно, ты постоянно чувствуешь большое давление или испытываешь беспокойство во время решения каких-то важных жизненных вопросов". Очень похоже на слова реальной гадалки, правда?

Конечно, не все так просто. Chat GPT (и многие аналогичные проекты, которые сейчас массово начнут выходить на рынок) заставит переосмыслить много этических, юридических и прочих аспектов нашей жизни. Речь идет и об авторстве, и о достоверности сведений (например, ошибка чата в каком-нибудь медицинском стартапе пациенту может стоить жизни, а компании - миллионов убытка).

Под угрозой оказались десятки профессий. Причем и программисты тоже! Chat GPT ведь может сам писать программы по заданной теме, а также находить и исправлять ошибки в коде, написанном человеком. А это значит, что 90 процентов нынешних программистов, которые мечтают получать огромную зарплату (как сегодня в корпорациях), скорее всего, через пять-десять лет останутся без работы. Как сейчас проще бесплатно сгенерировать картинку, чем нанимать иллюстратора, так и потом будет легче попросить чат написать код, чем привлекать профессионального программиста.

Но на данном этапе, пока мы еще не привыкли к новинке, особо остро стоит вопрос безопасности, говорит доцент кафедры информационной безопасности телекоммуникационных систем ИКТИБ Южного федерального университета Антон Пленкин.