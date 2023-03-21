Банковские платежные системы Ирана и России соединили друг с другом, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранского министра экономики и финансов Эхсана Хандузи.
По его словам, в скором времени они смогут открывать счета компаниям двух стран. После этого станет возможным совершение платежей без использования SWIFT. Отмечается, что устранение преград в валютных операциях между двумя странами позволит Тегерану и Москве достигнуть расширения в сфере торгово-экономических отношений.
В мае прошлого года стороны, договорились перейти на взаиморасчеты в национальных валютах и обсудили соединение своих банковских платежных систем – «Мир» и «Шетаб». В январе текущего года представители Центробанков двух стран подписали соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций.
Иран отключили от системы международных переводов SWIFT в 2018 году. Ряд российских банков отключили от SWIFT в июне 2022 года из-за проведения специальной военной операции.