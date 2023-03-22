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57 минут назад

Reuters: Всемирный банк, ЕС и Киев оценили стоимость восстановления Украины в $411 млрд

ТАССиещё 4

Всемирный банк (ВБ), Еврокомиссия (ЕК) и власти в Киеве оценили стоимость восстановления Украины в $411 млрд. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Всемирный банк и ЕС оценили стоимость восстановления Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как оно констатировало, указанная сумма в 2,6 раза превышает ВВП Украины, согласно оценкам за 2022 год. Подготовленный ЕК, ВБ и Киевом отчет охватывает один год с 24 февраля 2022 года.

В сентябре 2022 года в аналогичном исследовании стоимость восстановления Украины была оценена в $349 млрд.

По данным сторон, Украина в текущем году нуждается в инвестициях на реконструкцию на сумму $14 млрд. В отчете говорится, что размеры ущерба для энергетической системы Украины возросли в пять раз по сравнению с оценками за июнь 2022 года.

Экономика,Всемирный Банк,Еврокомиссия,ЕС,
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