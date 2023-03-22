Всемирный банк и ЕС оценили стоимость восстановления Украины

Всемирный банк (ВБ), Еврокомиссия (ЕК) и власти в Киеве оценили стоимость восстановления Украины в $411 млрд. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как оно констатировало, указанная сумма в 2,6 раза превышает ВВП Украины, согласно оценкам за 2022 год. Подготовленный ЕК, ВБ и Киевом отчет охватывает один год с 24 февраля 2022 года.

В сентябре 2022 года в аналогичном исследовании стоимость восстановления Украины была оценена в $349 млрд.