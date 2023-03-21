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55 минут назад

СМИ раскрыли, как Китай помогает экономике РФ в борьбе с санкциями

Лера Букина

Российская экономика получает поддержку со стороны Китая. Эта страна помогает ей противостоять рестрикциям западных государств, пишет The New York Times, передает RT.

СМИ раскрыли, как Китай помогает России в борьбе с санкциями
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В частности, как отмечается, после начала специальной военной операции на Украине Китаю удалось наладить поставки многих комплектующих, которые российская сторона ранее приобретала у стран — союзников Запада. Речь идет о компьютерных чипах, полупроводниках и другой продукции.

Кроме того, издание указывает на резкое увеличение общего товарооборота между двумя странами в 2022 году. Также зафиксирован рекордный показатель экспорта из КНР, отмечает автор публикации.

Также Китай наряду с Индией активно покупает российскую нефть. Подчеркивается, что Россия смогла обойти Саудовскую Аравию по объемам поставок в КНР.

Не отразился на России и уход крупнейших компаний Samsung и Apple, отмечает издание. Их ниши заняли китайские марки, такие как Xiaomi, Realme и Honor.

Кроме того, в публикации говорится о росте поставок китайских автомобилей в страну. Они заместили машины из Европы и Японии.

Также в прошлом году поставки из Китая в Россию оксида алюминия возросли в 25 раз в сравнении в предыдущем годом — до $400 млн, указывает автор.

Си Цзиньпин находится в России с государственным визитом. Он был приглашен президентом страны Владимиром Путиным. Накануне состоялась неформальная встреча лидеров двух государств. Сегодня ожидается проведение переговоров между сторонами.

Экономика,Цзиньпин Си,Владимир Путин,Apple,
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