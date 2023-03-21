СМИ раскрыли, как Китай помогает России в борьбе с санкциями

Российская экономика получает поддержку со стороны Китая. Эта страна помогает ей противостоять рестрикциям западных государств, пишет The New York Times, передает RT.

В частности, как отмечается, после начала специальной военной операции на Украине Китаю удалось наладить поставки многих комплектующих, которые российская сторона ранее приобретала у стран — союзников Запада. Речь идет о компьютерных чипах, полупроводниках и другой продукции.

Кроме того, издание указывает на резкое увеличение общего товарооборота между двумя странами в 2022 году. Также зафиксирован рекордный показатель экспорта из КНР, отмечает автор публикации.

Также Китай наряду с Индией активно покупает российскую нефть. Подчеркивается, что Россия смогла обойти Саудовскую Аравию по объемам поставок в КНР.

Не отразился на России и уход крупнейших компаний Samsung и Apple, отмечает издание. Их ниши заняли китайские марки, такие как Xiaomi, Realme и Honor.

Кроме того, в публикации говорится о росте поставок китайских автомобилей в страну. Они заместили машины из Европы и Японии.

Также в прошлом году поставки из Китая в Россию оксида алюминия возросли в 25 раз в сравнении в предыдущем годом — до $400 млн, указывает автор.