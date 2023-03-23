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39 минут назад

Таможня КНР: поставки платины из РФ в Китай в январе-феврале выросли в 279 раз

Газета.Ruиещё 2

Экспорт платины из России в Китай в январе-феврале 2023 вырос в 279 раз в физическом выражении (с 5,99 кг до 1,67 т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в денежном выражении поставки этого металла увеличились с $0,2 млн до $53 млн. Это следует из данных Главного таможенного управления КНР, передает РБК.

Россия увеличила поставки платины в Китай в 279 раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, увеличились объемы поставок палладия в Китай — с 0,32 т до 2,72 т (с $27 млн до $152 млн).

Согласно данным китайской таможни, поставки еще одного металла платиновой группы родия выросли в семь раз (с 26,2 кг до 0,19 т), в денежном выражении рост произошел с $13 млн до $76 млн.

Весной 2022 года Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ приостановила публикацию данных статистики внешней торговли. 13 марта в ведомстве сообщили, что частично возобновляют публикацию статистики. В ФТС отмечали, что стоимостные объемы импорта и экспорта по товарным группам будут публиковаться каждый месяц на 40-й день после отчетного периода нарастающим итогом и в разбивке по месяцам с обновлением данных предыдущих месяцев текущего года.

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