Россия увеличила поставки платины в Китай в 279 раз

Экспорт платины из России в Китай в январе-феврале 2023 вырос в 279 раз в физическом выражении (с 5,99 кг до 1,67 т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в денежном выражении поставки этого металла увеличились с $0,2 млн до $53 млн. Это следует из данных Главного таможенного управления КНР, передает РБК.

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Кроме того, увеличились объемы поставок палладия в Китай — с 0,32 т до 2,72 т (с $27 млн до $152 млн).

Согласно данным китайской таможни, поставки еще одного металла платиновой группы родия выросли в семь раз (с 26,2 кг до 0,19 т), в денежном выражении рост произошел с $13 млн до $76 млн.