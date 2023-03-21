Молдавия захотела закупать газ у России по более низким ценам

В настоящее время стоимость газа, поставляемого из России в Молдавию, практически сравнялась с ценой, по которой страна закупает топливо в Европе. В этой связи молдавское правительство захотело изменить условия поставок со стороны «Газпрома», заявил глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов. Его слова приводит ТАСС.

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«Мы не отказываемся от возможности закупок газа у "Газпрома" для правого берега Днестра, но для этого необходимы более приемлемые цены со стороны российского газового холдинга. На данный момент они не сильно отличаются от предложений "Энергокома" [государственная компания, которая закупает газ в Европе — прим. «Ленты.ру»]», — прокомментировал он намерение страны получать сырье от «Газпрома» по более низким ценам.

По словам министра, поставляемый российской компанией газ поступает в Молдавию по цене чуть более одной тысячи долларов за тысячу кубометров.

Парликов также уточнил, что власти Молдавии заинтересованы, чтобы национальная компания «Молдовагаз» закупала топливо в первую очередь у «Энергокома», которому уже удалось сформировать большие резервы. Ранее из-за резкого прекращения поставок из России в зимний период правобережная Молдавия полностью переключилась на экспорт топлива из Евросоюза. При этом газ, поставляемый «Газпромом», перенаправлялся в приднестровский регион, чтобы продемонстрировать независимость Кишинева от поставок газа из России.