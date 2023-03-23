Грузия похвасталась идеальным исполнением антироссийских санкций

В Грузии похвастались тем, что за год ни разу не нарушили антироссийские санкции. Для идеального исполнения потребовался особый режим мониторинга, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство финансов Грузии.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Минфину приходится работать в особом режиме в направлении мониторинга исполнения санкций», — заявил глава ведомства Лаша Хучишвили.

Он отметил, что в результате проделанной работы за прошедший год в Грузии не зафиксировали ни единого случая «нарушения установленных международных санкций».

Министр также добавил, что все продукты, попавшие в санкционный список, проходят «особый, централизованный контроль» на грузинской границе.