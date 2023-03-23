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41 минуту назад

Грузия похвасталась идеальным исполнением антироссийских санкций

Lenta.ruиещё 1

В Грузии похвастались тем, что за год ни разу не нарушили антироссийские санкции. Для идеального исполнения потребовался особый режим мониторинга, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство финансов Грузии.

Грузия похвасталась идеальным исполнением антироссийских санкций
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Минфину приходится работать в особом режиме в направлении мониторинга исполнения санкций», — заявил глава ведомства Лаша Хучишвили.

Он отметил, что в результате проделанной работы за прошедший год в Грузии не зафиксировали ни единого случая «нарушения установленных международных санкций».

Министр также добавил, что все продукты, попавшие в санкционный список, проходят «особый, централизованный контроль» на грузинской границе.

14 марта в столице Грузии прошли митинги за нормализацию отношений с Россией. Протестующие у стен парламента страны демонстративно сожгли флаг Евросоюза.

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