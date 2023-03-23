В Молдавии отказались разрывать контракт с «Газпромом»

Молдавия не может позволить себе разорвать сейчас контракт о поставках газа с "Газпромом", который играет важную роль на энергетическом рынке страны. Об этом заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в интервью агентству Agerpress, опубликованном в четверг.

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Министр прокомментировал недавнее решение российско-молдавской газораспределительной компании "Молдовагаз" возобновить импорт газа из России. Он сообщил, что это решение "не было скоординировано с правительством" и после того, как компании было указано, что это "политически чувствительная тема", она вернулась к закупке газа у [молдавской госкомпании] "Энергоком".

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"Думаю, это была <...> попытка избежать напряженности на уровне предприятий, но полагаю, что более важны политические сигналы, которые мы направляем нашим друзьям на Западе", - сказал он.

20 марта глава "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что Молдавия снова начала закупать топливо у "Газпрома". По его словам, это было связано со снижением поставок российского газа для Молдавской ГРЭС в Приднестровье, которая обеспечивает республику электроэнергией. Уже 21 марта он сообщил, что "Молдовагаз" запросит у "Газпрома" снижения поставок газа в Молдавию из-за излишков топлива, которые сформировались на фоне спада потребления и поставок из Европы.

Говоря о возможности потребовать разрыва контракта с "Газпромом", Виктор Парликов подчеркнул, что российская компания "сохраняет достаточно важную роль в обеспечении газом, особенно левого берега Днестра". По его словам, на сегодняшний день никто не готов поставлять газ в Приднестровье по условиям, которые предлагает "Газпром". "Поэтому в настоящее время проблема разрыва контракта с Газпромом не стоит", - подчеркнул министр.

С 1 октября "Газпром" на 30% сократил суточный объем подачи газа Молдавии - до 5,7 млн кубометров - при потребностях республики в 8,06 млн. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако власти Молдавии возложили ответственность за кризис на российский газовый холдинг. По данным компании "Молдовагаз", в марте текущего года "Газпром" обеспечил поставку природного газа общим объемом в 176,7 млн куб. м, или 5,7 млн куб. м. в день. Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, которые спровоцировали акции протеста в стране.