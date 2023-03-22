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1 час назад

Катастрофа для индустрии: как крах Signature Bank угрожает Бродвею

Елена Прошина

Закрытие Signature Bank поставило под угрозу бродвейские постановки и вынудило руководство заняться поиском средства на дальнейшую работу. Об этом рассказала корреспондент ABC News по вопросам бизнеса Алексис Кристофорус.

Катастрофа для индустрии: как крах Signature Bank угрожает Бродвею
Фото: ТАССТАСС

На 31 декабря 2022 года у коммерческого Signature Bank были общие активы на сумму около $110,36 млрд и общие депозиты на сумму примерно $88,59 млрд, следует из данных Департамента финансовых услуг Нью-Йорка. О банкротстве банка стало известно 11 марта.

По данным издания, около половины бродвейских шоу сотрудничали с Signature Bank, брали там кредиты на развитие и оказались в сложной ситуации после его закрытия. Некоторые организаторы постановок уже заявили о том, что будут вынуждены приостановить работу, так как у них нет денег на зарплаты сотрудникам, отмечает

корреспондент ABC News по вопросам бизнеса Алексис Кристофорус.

«Это может стать катастрофой для индустрии Бродвея», - заметила она.

При этом, по ее данным, ряд руководителей бродвейских сообщил о том, что имеют возможность получить доступ к своим деньгам, благодаря решению правительства вмешаться в ситуацию и выплатить компенсации вкладчикам.

«А некоторые из них говорят, что будет небольшая задержка с доступом к этим деньгам. Но, по их словам, они смогут их получить. И когда они их получат, то выведут их из Signature Bank и переведут в другой нью-йоркский банк — City National Bank», - пояснила Кристофорус.

Ранее с проблемами столкнулся и Silicon Valley Bank (SVB). Кредитная организация была закрыта регуляторами штата Калифорния 10 марта. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банк был 16-м по величине в США и выступал в качестве кредитора для технологических стартапов.

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