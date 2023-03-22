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1 час назад

Макрон надеется, что пенсионная реформа вступит в силу до конца года

ТАССиещё 5

Пенсионная реформа, предложенная правительством Франции, "продолжит свой демократический путь" и должна вступить в силу до конца года. Об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

Макрон надеется, что пенсионная реформа вступит в силу до конца года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Этот текст продолжит свой демократический путь, - сказал Макрон, напомнив, что все формальные процедуры, включая дебаты в парламенте и голосование о доверии правительству после принятия законопроекта в обход парламента, были соблюдены. - Нужно дождаться официальной позиции Конституционного совета по поводу законопроекта".

Он также выразил надежду на то, что реформа "вступит в силу до конца года".

Экономика,Пенсионная реформа,Эмманюэль Макрон,
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