Всемирный банк опубликует оценки ущерба инфраструктуре Украины

"Всемирный банк проводит официальную оценку ущерба, и на этой неделе мы представим обновленную информацию по этому вопросу", - отметил он на семинаре в американском неправительственном Совете по международным отношениям. По словам главы ВБ, в оценку входит, в частности, ущерб, нанесенный энергосистеме, транспортной инфраструктуре Украине. Он надеется, что средства на восстановление будут предоставлены США и странами Европы.