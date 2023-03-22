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2 часа назад

Всемирный банк опубликует обновленные оценки ущерба инфраструктуре Украины

ТАСС

Всемирный банк (ВБ) намерен опубликовать на этой неделе свои обновленные данные по оценке ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины на фоне боевых действий. Об этом сообщил во вторник президент ВБ Дэвид Мэлпас.

Всемирный банк опубликует оценки ущерба инфраструктуре Украины
Фото: ТАССТАСС

"Всемирный банк проводит официальную оценку ущерба, и на этой неделе мы представим обновленную информацию по этому вопросу", - отметил он на семинаре в американском неправительственном Совете по международным отношениям. По словам главы ВБ, в оценку входит, в частности, ущерб, нанесенный энергосистеме, транспортной инфраструктуре Украине. Он надеется, что средства на восстановление будут предоставлены США и странами Европы.

Мэлпас, который до конца июня покинет свой пост, также сообщил, что с начала специальной военной операции РФ финучреждение выделило более $20 млрд Киеву. Он также указал на необходимость прозрачности в вопросе распределения получаемых Украиной средств.

Ранее ВБ сообщил, что на восстановление Украины "необходимо потратить $349 млрд, более чем в 1,5 раза больше [украинского] ВВП за 2021 год", но, скорее всего, эта сумма будет только расти.

Экономика,Всемирный Банк,
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