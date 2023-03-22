В США может наступить рецессия

Макдональд затронул тему недавнего банкротства банка Silicon Valley Bank (SVB) в Калифорнии и подробнее рассказал о риске начала нового финансового кризиса в США. Он вспомнил времена своей трудовой деятельности в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года. В то время он отвечал за торговлю конвертируемыми ценными бумагами и управление долговыми обязательствами. Макдональд указал, что в ближайшее время в США случится спад ВВП и экономической активности.