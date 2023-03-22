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1 час назад

В США может наступить рецессия

Елена Прошина

Экономику США неизбежно настигнет рецессия. Резкое снижение ВВП и экономической активности следует ожидать уже в ближайшие два месяца. Такой прогноз дал бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд, передает РИА Новости.

В США может наступить рецессия
Фото: ТАССТАСС

Он подчеркнул, что вероятность рецессии в США неоспорима.

Макдональд затронул тему недавнего банкротства банка Silicon Valley Bank (SVB) в Калифорнии и подробнее рассказал о риске начала нового финансового кризиса в США. Он вспомнил времена своей трудовой деятельности в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года. В то время он отвечал за торговлю конвертируемыми ценными бумагами и управление долговыми обязательствами. Макдональд указал, что в ближайшее время в США случится спад ВВП и экономической активности.

«В последующий месяц или два типичным является резкое сокращение экономической активности, ВВП, рабочих мест», — сказал он. Собеседник агентства добавил, что инвесторы потеряют доверие к банкам, так как будут нести потери из-за финансовых организаций США и Европы.

Агентство напоминает, что банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году считают отправной точкой мирового финансового кризиса.

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