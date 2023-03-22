ФРС США повысила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам мартовского заседания повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов - до 4,75-5,0%, следует из опубликованного в среду сообщения на сайте американского регулятора. Ставка достигла максимального с 2006 года значения.
"Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,75-5,0%", - говорится в сообщении.