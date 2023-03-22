Эксперт оценил устойчивость России перед угрозой банковского кризиса

Бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд прогнозирует сохранение устойчивости РФ перед угрозой банковского кризиса, передает РИА Новости.

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По его словам, Россия - страна с «твердыми активами». Речь идет, в частности, о золоте и серебре. Собеседник ожидает повышения их стоимости в кризисный период.

Вместе с тем, как уточнил он, нефть не будет помогать России в данном вопросе.

В 2008 году обанкротился американский инвестиционный банк Lehman Brothers. Это событие – отправная точка мирового финансового кризиса.

Крупнейший Silicon Valley Bank (SVB), основанный в 1983 году, был закрыт регуляторами штата Калифорния 10 марта. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банк был 16-м по величине в США.