В значении «Силы Сибири-2» для Китая усомнились

Строительство нового газопровода из России в Китай под названием «Сила Сибири-2» стало одной из тем для обсуждения глав государств Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве, однако результат переговоров не выглядит прорывом. Об этом со ссылкой на опрошенных экспертов сообщает Reuters.

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Как отмечается в материале, перед началом визита президент России называл газопровод «сделкой века». При этом в совместном заявлении об итогах встречи говорится только о том, что стороны приложат усилия для продвижения проекта, а в официальных отчетах о заявлениях руководителя КНР «Сила Сибири-2» вообще не упоминается.

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Аналитик ICIS по газовой сфере Китая Ван Юаньда предположил, что для Москвы газопровод значительно важнее, чем для Пекина.

«Вероятно, отчаянное желание России продать газ Китаю больше, чем его потребность в топливе», — заметил эксперт.

В настоящее время Россия поставляет в Китай газ по первой «Силе Сибири», к 2027 году объем прокачки должен вырасти до 38 миллиардов кубометров в год. Также стороны подписали контракт на поставку 10 миллиардов кубометров топлива с Сахалина. Путин утверждает, что к 2030 году Китай будет покупать у России 98 миллиардов газа по трубопроводу и 100 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ)

Между тем авторы материала напоминают, что одновременно Китай ведет переговоры о строительстве трубопровода для поставок газа из Туркмении. Кроме того, Пекин заключил долгосрочные контракты на поставку СПГ с Катаром, компаниями США и другими крупными поставщиками топлива. На этом фоне увеличивать зависимость от России для руководства КНР может показаться сомнительным действием, ведь существует угроза оказаться в том же положении, что Европа в 2022 году.

Что касается конкретики по поводу проекта, то о переходе к началу реализации не сообщалось. В сентябре прошлого года премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ отмечал, что строительство может закончиться в 2029 году.