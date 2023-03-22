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25 минут назад

Bloomberg: поставки шампанских вин через Турцию в Россию выросли на 182% за год

Газета.Ruиещё 4

Объем экспорта шампанского из Турции в Россию в 2022 году вырос на 182%. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании Trade Data Monitor.

Поставки шампанских из Турции в Россию выросли на 182%
Фото: Газета.ruГазета.ru

Одновременно аналитики объединения французских производителей шампанского Comite Champagne сообщили о 75-процентном росте продаж французского шампанского в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), экспорт напитка в Турцию вырос на 120%.

Как отметил сопредседатель объединения производителей шампанских вин L'Union des Maisons de Champagne Давид Шатийон, присутствие россиян в ОАЭ и соседних странах выросло после 24 февраля 2022 года, что могло стимулировать продажи в странах Персидского залива. Однако он затруднился привести конкретные цифры.

Евросоюз запретил поставлять в Россию вина дороже €300 в рамках четвертого пакета санкций. В первой половине февраля интернет-издание РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы сообщило, что Россия в 2022 году увеличила импорт вина из зарубежных стран на 10% относительно года ранее.

Накануне газета «Коммерсантъ» написала о запуске безалкогольных версий напитков со стороны крупных российских производителей вина ради увеличения доли на рынке.

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