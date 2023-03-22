СМИ: польские фермеры рискуют лишиться урожая в 2023 году

Польским фермерам приходится в срочном порядке искать людей для сбора урожая овощей на места вернувшихся на Украину граждан. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на радиостанцию RMF.

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Отмечается, что Польша рискует лишиться всего урожая овощей 2023 года, если поиск работников не увенчается успехом.

Также подчеркивается, что ситуация усугубилась из-за затягивания процесса получения разрешений и виз для людей из Бангладеш, Непала и Узбекистана. Власти Польши не стремятся активно помогать фермерам решить бюрократические проволочки с оформлением необходимой документации.

Эксперт Анджей Янасяк считает ситуацию критичной. По его словам, персонал готовы привлекать из абсолютно разных стран.