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1 час назад

СМИ: польские фермеры рискуют лишиться урожая в 2023 году

Лера Букина

Польским фермерам приходится в срочном порядке искать людей для сбора урожая овощей на места вернувшихся на Украину граждан. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на радиостанцию RMF.

СМИ: польские фермеры рискуют лишиться урожая в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Польша рискует лишиться всего урожая овощей 2023 года, если поиск работников не увенчается успехом.

Также подчеркивается, что ситуация усугубилась из-за затягивания процесса получения разрешений и виз для людей из Бангладеш, Непала и Узбекистана. Власти Польши не стремятся активно помогать фермерам решить бюрократические проволочки с оформлением необходимой документации.

Эксперт Анджей Янасяк считает ситуацию критичной. По его словам, персонал готовы привлекать из абсолютно разных стран.

Ранее стало известно о высокой готовности к посевной кампании в Хабаровском крае. Она достигла 90%. В 2023 году посевная площадь в регионе возрастет на 7 тыс. га. Отмечалось, что сейчас проводят обновление техники. Министерство сельского хозяйства Хабаровского края намерено помогать фермерам, планирующим закупку машин.

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