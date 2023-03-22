СМИ: польские фермеры рискуют лишиться урожая в 2023 году

Польским фермерам приходится в срочном порядке искать людей для сбора урожая овощей на места вернувшихся на Украину граждан. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на радиостанцию RMF.
Отмечается, что Польша рискует лишиться всего урожая овощей 2023 года, если поиск работников не увенчается успехом.
Также подчеркивается, что ситуация усугубилась из-за затягивания процесса получения разрешений и виз для людей из Бангладеш, Непала и Узбекистана. Власти Польши не стремятся активно помогать фермерам решить бюрократические проволочки с оформлением необходимой документации.
Эксперт Анджей Янасяк считает ситуацию критичной. По его словам, персонал готовы привлекать из абсолютно разных стран.
Ранее стало известно о высокой готовности к посевной кампании в Хабаровском крае. Она достигла 90%. В 2023 году посевная площадь в регионе возрастет на 7 тыс. га. Отмечалось, что сейчас проводят обновление техники. Министерство сельского хозяйства Хабаровского края намерено помогать фермерам, планирующим закупку машин.