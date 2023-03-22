В Венгрии заявили о потребности в российском газе

«Когда принимали первый пакет санкций, те, кто его вводил, говорили, что Россия будет экономически разрушена этими санкциями и не сможет продолжать войну, что приведет к миру. Сейчас мы дошли уже до 10-го пакета санкций, а Россия не сдается», – подытожил министр.