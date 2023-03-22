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1 час назад

В Венгрии заявили о потребности в российском газе

Елена Прошина

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не сможет обойтись без газа из России, а санкции Москвы не приносят результата. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Венгрии заявили о потребности в российском газе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Сийярто сделал во время региональной конференции по энергетике SET Trebinje 2023. По словам министра, для возможности закупать природный газ Венгрии нужно обеспечить источник и транспортировку газа. Однако, как считает Сийярто, снабжение страны природным газом без использования источников из России невозможно.

«Мы приложили серьезные усилия для диверсификации поставок газа, но чтобы это получилось, нужно больше времени», – заявил он.

Сийярто также добавил, что Венгрия не собирается прекращать поставки газа из России, даже учитывая введённые санкции.

«Когда принимали первый пакет санкций, те, кто его вводил, говорили, что Россия будет экономически разрушена этими санкциями и не сможет продолжать войну, что приведет к миру. Сейчас мы дошли уже до 10-го пакета санкций, а Россия не сдается», – подытожил министр.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрию пытаются втянуть в конфликт на Украине.

Экономика,Петер Сийярто,
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