В США раскрыли последствия возможного дефолта

Глава американского Минфина Джанет Йеллен прокомментировала, к чему приведет возможный дефолт в стране. Ее слова приводит РИА Новости.

Во время слушаний в Конгрессе Йеллен раскрыла последствия возможного дефолта в США и заявила, что страна столкнется с утратой международного доверия.

«Это приведет к потере доверия к США как к самой (экономически) безопасной стране, а также к нашей резервной валюте, что нанесет невероятный экономический ущерб», — предрекла она.

Ранее Йеллен высоко оценила риск массового снятия средств со счетов банков США. По ее мнению, такие действия грозят серьезными последствиями.