В США раскрыли последствия возможного дефолта

Дефолт в Соединенных Штатах приведет к очень серьезным последствиям, рассказала глава Минфина США Джанет Йеллен. Она добавила, что будет утрачено доверие международных партнеров к державе, пишет РИА «Новости».

Йеллен подчеркнула на слушаниях в Конгрессе, что дефолт приведет к потере доверия к Соединенным Штатам как к наиболее безопасной с экономической точки зрения державе.

Чиновница пояснила, что на фоне дефолта международные партнеры могут также утратить доверие к американской национальной валюте.

По ее мнению, это нанесет США в целом «невероятный экономический ущерб».

Уточняется, что ранее Йеллен неоднократно комментировала экономический кризис в стране. Она призывала конгрессменов и американского лидера Джо Байдена принять необходимые меры к тому, чтобы найти решение сложной ситуации.