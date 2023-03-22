В США раскрыли последствия возможного дефолта

Дефолт в Соединенных Штатах приведет к очень серьезным последствиям, рассказала глава Минфина США Джанет Йеллен. Она добавила, что будет утрачено доверие международных партнеров к державе, пишет РИА «Новости».
Йеллен подчеркнула на слушаниях в Конгрессе, что дефолт приведет к потере доверия к Соединенным Штатам как к наиболее безопасной с экономической точки зрения державе.
Чиновница пояснила, что на фоне дефолта международные партнеры могут также утратить доверие к американской национальной валюте.
По ее мнению, это нанесет США в целом «невероятный экономический ущерб».
Уточняется, что ранее Йеллен неоднократно комментировала экономический кризис в стране. Она призывала конгрессменов и американского лидера Джо Байдена принять необходимые меры к тому, чтобы найти решение сложной ситуации.
Напомним, что в феврале представители бюджетного управления Конгресса опубликовали доклад. В документе указывалось, что если лимит госдолга не будет изменен в очередной раз, то во втором квартале 2023 года страну может постигнуть дефолт.