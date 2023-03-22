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47 минут назад

В США раскрыли последствия возможного дефолта

Илья Родин

Дефолт в Соединенных Штатах приведет к очень серьезным последствиям, рассказала глава Минфина США Джанет Йеллен. Она добавила, что будет утрачено доверие международных партнеров к державе, пишет РИА «Новости».

В США раскрыли последствия возможного дефолта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Йеллен подчеркнула на слушаниях в Конгрессе, что дефолт приведет к потере доверия к Соединенным Штатам как к наиболее безопасной с экономической точки зрения державе.

Чиновница пояснила, что на фоне дефолта международные партнеры могут также утратить доверие к американской национальной валюте.

По ее мнению, это нанесет США в целом «невероятный экономический ущерб».

Уточняется, что ранее Йеллен неоднократно комментировала экономический кризис в стране. Она призывала конгрессменов и американского лидера Джо Байдена принять необходимые меры к тому, чтобы найти решение сложной ситуации.

Напомним, что в феврале представители бюджетного управления Конгресса опубликовали доклад. В документе указывалось, что если лимит госдолга не будет изменен в очередной раз, то во втором квартале 2023 года страну может постигнуть дефолт.

Экономика,Джозеф Байден,Джанет Йеллен,Казначейство США,
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