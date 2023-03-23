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1 час назад

"Ведомости": Минтруд предложил усилить контроль за сведениями о доходах чиновников

ТАССиещё 2

Минтруд РФ разработал инициативу об усилении контроля за достоверностью сведений о доходах чиновников. Об этом в четверг пишут "Ведомости" со ссылкой на документ.

Минтруд предложил усилить контроль за данными о доходах чиновников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минтруда. Соответствующий законопроект предполагает значительное расширение доступа к информации о ценных бумагах и кредитных историях. Доступ к этим сведениям смогут получать сотрудники администрации президента, аппарата Белого дома, Центробанка, региональных правительств и другие.

Отмечается, что проект должен вступить в силу по истечении 180 дней после официального опубликования. Это обусловлено необходимостью подготовки и издания Банком России соответствующих нормативных актов.

Экономика,Минтруд России,Банк России,
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