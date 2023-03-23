Минтруд предложил усилить контроль за данными о доходах чиновников

Минтруд РФ разработал инициативу об усилении контроля за достоверностью сведений о доходах чиновников. Об этом в четверг пишут "Ведомости" со ссылкой на документ.

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минтруда. Соответствующий законопроект предполагает значительное расширение доступа к информации о ценных бумагах и кредитных историях. Доступ к этим сведениям смогут получать сотрудники администрации президента, аппарата Белого дома, Центробанка, региональных правительств и другие.