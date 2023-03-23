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1 час назад

В Госдуме назвали срок рассмотрения закона о майнинге

Лера Букина

Закон о майнинге будет рассмотрен Госдумой в следующем месяце. Об этом заявил глава комитета по финрынку Госдумы, депутат Анатолий Аксаков в ходе выступления на «Российском форуме финансового рынка: структурная трансформация», передает агентство «Прайм».

В Госдуме назвали срок рассмотрения закона о майнинге
Фото: РамблерРамблер

В стране, как уточнил он, уже почти удалось определить меры ответственности, в том числе уголовной, за незаконные операции с криптовалютой. В этой связи закон рассмотрят в сжатые сроки, подчеркнул Аксаков.

«В принципе подход такой, что криптовалюта — с ней можно работать, но не на внутреннем рынке. Пожалуйста, приобретайте», — подчеркнул он.

Аксаков допускает, что ее могут начать учитывать в информационных системах. Вместе с тем криптовалюту, как указал он, нужно запретить для использования в качестве способа оплаты товаров и услуг.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в России зафиксирован резкий рост мощностей майнинговых площадок. По итогам прошлого года они превысили 500 мегаватт. На фоне падения криптовалютного рынка такому тренду способствовало падение цены на оборудование и увеличение интереса внутренних клиентов. Как отмечают собеседники, на рост также повлияла низкая стоимость оборудования.

Экономика,Анатолий Аксаков,Госдума,
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