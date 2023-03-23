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1 час назад

Мишустин оценил возможность России обогнать развитые страны по росту ВВП

Lenta.ruиещё 5

Российская экономика сможет обогнать по темпам роста развитые страны в 2024 году, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Его слова во время выступления с ежегодным докладом правительства в Госдуме приводит РИА Новости.

Мишустин допустил выход России на темпы роста ВВП выше развитых стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Премьер-министр напомнил, что весной прошлого года аналитики оценивали падение ВВП страны двузначными цифрами, однако спад оказался вполне умеренным. По его словам, экономику удалось вернуть на траекторию роста.

«Теперь даже некоторые международные организации прогнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023 года и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 году», — цитирует его агентство.

Накануне рейтинговое агентство АКРА сообщило, что при базовом сценарии ВВП России может сократиться на 1-1,5 процента по итогам 2023 года. При этом с апреля эксперты допускают рост экономики в квартальном выражении.

Согласно действующему прогнозу Минэка, в этом году ожидается спад на 0,8 процента. Центробанк считает, что динамика ВВП будет в диапазоне от минус 1 до плюс 1 процента. Опрошенные ЦБ аналитики ждут падения на 1,1 процента.

Экономика,Михаил Мишустин,Банк России,Госдума,
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