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1 час назад

Премьер-министр Эстонии Каллас призвала не ослаблять санкций против России

Газета.Ruиещё 3

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в четверг выступила против любого ослабления санкций в отношении России в рамках сделки по экспорту украинского зерна через Черное море и призвала G7 ужесточить нефтяной лимит, чтобы еще больше сократить доходы России. Об этом сообщает Reuters.

Эстония выступила против любого ослабления санкций против России
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Мы знаем, что Россия меньше зарабатывает на нефти… Мы видим, что экономические санкции, в том числе ограничение цен на нефть, оказывают влияние на российскую экономику и их способность подпитывать военную машину», — сказала она перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе.

«Мы должны продолжать в том же духе. Мы не должны ослаблять санкции», — сказала она.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что санкции Евросоюза не препятствуют экспорту зерна и удобрений из России.

18 марта постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил о невыполнении меморандума России и ООН, который предусматривает обязательства всемирной организации по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин объяснил ранее, что решение продлить зерновую сделку только на 60, а не на 120 дней, было принято в Москве из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.

Экономика,Кая Каллас,Сергей Вершинин,Василий Небензя,ООН,ЕС,
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