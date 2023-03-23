Эстония выступила против любого ослабления санкций против России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в четверг выступила против любого ослабления санкций в отношении России в рамках сделки по экспорту украинского зерна через Черное море и призвала G7 ужесточить нефтяной лимит, чтобы еще больше сократить доходы России. Об этом сообщает Reuters.

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«Мы знаем, что Россия меньше зарабатывает на нефти… Мы видим, что экономические санкции, в том числе ограничение цен на нефть, оказывают влияние на российскую экономику и их способность подпитывать военную машину», — сказала она перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе.

«Мы должны продолжать в том же духе. Мы не должны ослаблять санкции», — сказала она.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что санкции Евросоюза не препятствуют экспорту зерна и удобрений из России.

18 марта постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил о невыполнении меморандума России и ООН, который предусматривает обязательства всемирной организации по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.