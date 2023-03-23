Банк Англии повысил ставку до 4,25%

Банк Англии повысил ставку в 11-й раз подряд, на этот раз - на 25 базисных пунктов, до 4,25% годовых, следует из сообщения, размещенного на его сайте .

"На заседании, завершившемся 22 марта 2023 года, комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии большинством голосов (семь против двух) проголосовал за повышение банковской ставки на 0,25 процентного пункта, до 4,25%. Два члена предпочли сохранить банковскую ставку на уровне 4%", - говорится в распространенном в четверг заявлении регулятора.

Повышение ставки на это значение широко ожидалось аналитиками. Как пишет газета The Times, вероятность такого решения оценивалась в 95,8%. При этом еще на прошлой неделе шансы подобного развития событий не превышали 25%. Ситуация изменилась после неожиданного скачка инфляции в феврале. Как сообщила в среду Национальная статистическая служба Соединенного Королевства, рост цен в стране составил 10,4% после трех снижений подряд при цели Банка Англии в 2%.