Минимальный размера оплаты труда - это все-таки некий ориентир для экономики, а не конкретная сумма, которую работодатели должны платить работникам. Зарплату на уровне МРОТ получают достаточно небольшое количество наших граждан - не только в центре России, а даже на окраинах.



Ко МРОТ, прежде всего, привязываются оклады работников бюджетных организаций, которых у нас в стране порядка трех миллионов. Как правило, их денежное содержание отсчитывается, исходя из минимального размера оплаты труда. Поэтому повышение МРОТ в первую очередь заинтересовывает бюджетников. Откровенно говоря, это люди не самого высокого уровня достатка по сравнению с представителями коммерческого сектора. И для них любое повышение МРОТ означает увеличение денежного содержания.

Олег Иванов Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов