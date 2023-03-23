Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в разговоре с Рамблером рассказал о значении минимального размера оплаты труда (МРОТ) для российской экономики и прокомментировал решение властей об индексации показателя на 18,5% с 1 января 2024 года.
Специалист подчеркнул, что минимальный размер оплаты труда в России приравнен к прожиточному минимуму.
"Конечно, прожиточный минимум - это тоже достаточно условная единица. Это некий минимальный физиологический барьер, ниже которого человеку невозможно существовать. Поэтому повышение прожиточного минимума автоматически повышает и МРОТ", — сказал эксперт.
По словам Иванова, повышение МРОТ на 18,5% - это "серьезная цифра".
"Она чуть выше, чем официальный уровень инфляции в России. И она говорит о том, что у правительства есть желание не просто сохранить ныне существующие реалии по денежному содержанию, по реальным доходам населения, а все-таки чуть их повысить. Радует, вто власти изыскали средства на повышение МРОТ", — сказал собеседник.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления перед Госдумой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год сообщил об индексации МРОТ в России на 18,5% (до 19 242 руб.) с 1 января 2024 года. В обращении к ГД председатель правительства, помимо прочего, обратил внимание на задачу властей РФ на 2023 год, которая заключается в повышении благосостояния жителей страны. Одним из важных аспектов в процессе создания комфортных условий для жизни граждан Мишустин навал последовательное увеличение МРОТ темпами выше инфляции.