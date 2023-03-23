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55 минут назад

Эксперт оценил решение об индексации МРОТ в РФ на 18,5% в 2024 году

Семён Капранов
Олег Иванов эксперт

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в разговоре с Рамблером рассказал о значении минимального размера оплаты труда (МРОТ) для российской экономики и прокомментировал решение властей об индексации показателя на 18,5% с 1 января 2024 года.

Минимальный размера оплаты труда - это все-таки некий ориентир для экономики, а не конкретная сумма, которую работодатели должны платить работникам. Зарплату на уровне МРОТ получают достаточно небольшое количество наших граждан - не только в центре России, а даже на окраинах.

Ко МРОТ, прежде всего, привязываются оклады работников бюджетных организаций, которых у нас в стране порядка трех миллионов. Как правило, их денежное содержание отсчитывается, исходя из минимального размера оплаты труда. Поэтому повышение МРОТ в первую очередь заинтересовывает бюджетников. Откровенно говоря, это люди не самого высокого уровня достатка по сравнению с представителями коммерческого сектора. И для них любое повышение МРОТ означает увеличение денежного содержания.
Олег Иванов
Олег Иванов Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов

Специалист подчеркнул, что минимальный размер оплаты труда в России приравнен к прожиточному минимуму.

"Конечно, прожиточный минимум - это тоже достаточно условная единица. Это некий минимальный физиологический барьер, ниже которого человеку невозможно существовать. Поэтому повышение прожиточного минимума автоматически повышает и МРОТ", — сказал эксперт.

По словам Иванова, повышение МРОТ на 18,5% - это "серьезная цифра".

"Она чуть выше, чем официальный уровень инфляции в России. И она говорит о том, что у правительства есть желание не просто сохранить ныне существующие реалии по денежному содержанию, по реальным доходам населения, а все-таки чуть их повысить. Радует, вто власти изыскали средства на повышение МРОТ", — сказал собеседник.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления перед Госдумой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год сообщил об индексации МРОТ в России на 18,5% (до 19 242 руб.) с 1 января 2024 года. В обращении к ГД председатель правительства, помимо прочего, обратил внимание на задачу властей РФ на 2023 год, которая заключается в повышении благосостояния жителей страны. Одним из важных аспектов в процессе создания комфортных условий для жизни граждан Мишустин навал последовательное увеличение МРОТ темпами выше инфляции.

Экономика,Михаил Мишустин,Олег Иванов,Госдума,Правительство РФ,
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